2018-10-19T16:01:56+03:00
Общество

«Я не опасный преступник»: Кокорин расплакался в зале Мосгорсуда

Ранее в пятницу суд оставил футболиста под арестом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Кокорин выступал в Мосгорсуде по видеосвязи из Бутырки. Фото: Сергей Бобылев/ТАССАлександр Кокорин выступал в Мосгорсуде по видеосвязи из Бутырки. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, выступая в Мосгорсуде, который в пятницу, 19 октября, рассматривал жалобу на решение о заключении его под стражу, расплакался.

В частности, в своей речи спортсмен признался, что уже полностью осознал вину и раскаивается. При этом он отметил, что уже «неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим». «Это недостойный поступок, он стал для меня уроком», - сказал футболист.

Также он заявил, что намерения скрываться и влиять на потерпевших у него нет. «Я не опасный преступник. <...>У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний», - подчеркнул Кокорин.

Кроме того, спортсмен заметил, что ему «неприятна грязь по телевидению и в интернете», которая задевает всю его семью. «Прошу выпустить к семье, жене и родителям», - сказал футболист и расплакался.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 октября Кокорин и его коллега Павел Мамаев устроили две драки в Москве. А 11 октября Тверской суд Москвы арестовал их на два месяца - до 8 декабря. В минувший же четверг футболистам официально предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева.

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