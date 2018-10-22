РПЦ надеется получить извинения от Константинополя за решение по Украине

22 Окт. 15:06 2018-10-22T15:06:08+03:00

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Российская Православная Церковь призвала Константинополь извиниться за "антиканонические" решения в отношении Украины и нанесенный православию ущерб, в целом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Напомним, что ранее Константинопольский патриарх Варфоломей объявил утратившим силу документ XVII века о передаче Киевской митрополии в подчинение Москве. Кроме того, было принятое решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви и снятии анафемы с глав двух раскольнических объединений.

Сайт kp.ru писал о том, что на фоне таких действий синод РПЦ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", — цитирует РИА Новости Волкова.

Священник подчеркнул, что в РПЦ с радостью встретят попытку Константинополя "излечить раны", нанесенные мировому православию. В случае такого примирительного шага, "двери для диалога будут вновь открыты", однако ответственность за возможный конфликт на Украине все еще будет лежать на Варфоломее. По мнению Волкова, именно Константинопольский патриарх своими "безрассудными" действиями ступил на путь поддержки раскольников.