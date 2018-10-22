2018-10-22T21:33:56+03:00
Политика

Варфоломей считает, что РПЦ придется поддержать решение Константинополя по Украине

По мнению епископа, у Московского патриархата просто "нет другого выбора"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Патриарх Константинопольский ВарфоломейПатриарх Константинопольский ВарфоломейФото: ТАСС
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Константинопольский патриарх Варфоломей выразил уверенность в том, что Русская православная церковь в итоге все же поддержал решение о предоставлении Украине автокефалии. Такое заявление епископ сделал в ходе заседания городского правления греческой диаспоры в турецком Стамбуле.

"Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора", - заявил Варфоломей.

При этом он напомнил, что у Константинополя есть исключительные права, основанные на решениях Вселенских соборов, и их принятие обязательно для всего православия, передает издание orthodoxia.info.

Сайт kp.ru сообщал о том, что именно Варфоломей объявил документ о передаче Киевской митрополии в подчинение Москве утратившим силу, а также объявил о предоставлении автокефалии Украинской церкви и снятии анафемы с глав раскольнических объединений. На фоне таких действий синод РПЦ прекратил все евхаристическое общение с Константинополем.

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