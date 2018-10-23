МИД КНР: Пекин не потерпит шантажа в вопросе присоединения к ДРСМД

23 Окт. 12:34 2018-10-23T12:34:21+03:00

Китайское внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон трижды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

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Китай не потерпит угроз своей безопасности и шантажа в какой-либо форме, в том числе в вопросе присоединения в Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Таким образом она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, заявившего во вторник, что Китай также должен присоединиться к ДРСМД. Также хозяин Белого дома выразил готовность наращивать американский ядерный потенциал до тех пор, пока Москва и Пекин «не придут в себя».

«ДРСМД, подписанный между США и СССР, является двусторонним соглашением, а теперь США, в одностороннем порядке отказываясь от него, говорят о других странах. Смысл таких высказываний постичь сложно», - возмутилась Чуньин.

Представитель китайского дипломатического ведомства подчеркнула, что Пекин в рамках своей оборонной политики придерживается защиты национальных интересов в сфере безопасности.

«Мы не приемлем шантаж в любой форме. В очередной раз призываем США прекратить двигаться против течения. По этому вопросу необходимо сначала трижды подумать и только потом предпринимать действия», - резюмировала Чуньин.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете «Коммерсантъ» крайне скептически оценил перспективы присоединения Китая к ДРСМД, так как соглашение потребует от Пекина уничтожить от трети до половины своих баллистических ракет.

ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. В соответствии с документом СССР и США согласились уничтожить все ракеты наземного базирования со средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальностью, а также обязались не разрабатывать, не испытывать и не развертывать подобные вооружения.

В последние несколько лет Москва и Вашингтон выдвигают взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. В минувшую субботу президент США анонсировал выход из договора.

В свою очередь в Пекине предупредили о негативных последствиях такого шага для всего процесса ядерного разоружения. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули, что любые отсылки США к Китаю в связи с данной ситуацией являются «абсолютной ошибкой».