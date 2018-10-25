Европарламент ужесточит санкции в случае обострения ситуации в Азовском море

25 Окт. 12:12 2018-10-25T12:12:44+03:00

Соответствующий проект резолюции уже подготовлен и ожидает "своего часа"

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Европейский парламент подготовил проект резолюции, который подразумевает ужесточение санкций в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Однако перед этим ЕС планирует потребовать от Москвы "прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов". Если же данная просьба не будет услышана, то международное объединение приступит к рассмотрению контрмер.

Новая резолюция предлагает, в частности, утвердить должность спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься положением дел в регионе, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия ужесточила пограничные досмотры судов в своей части Азовского моря после того, как в марте этого года Украина задержала крымский сейнер "Норд" вместе с десятью членами экипажа. Моряков обвинили в "незаконном" посещении полуострова с намерением нанести вред государству. А в августе в херсонском порту остановили также танкер "Механик Погодин".