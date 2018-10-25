Европарламент ужесточит санкции в случае обострения ситуации в Азовском море
Европейский парламент подготовил проект резолюции, который подразумевает ужесточение санкций в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море.
Однако перед этим ЕС планирует потребовать от Москвы "прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов". Если же данная просьба не будет услышана, то международное объединение приступит к рассмотрению контрмер.
Новая резолюция предлагает, в частности, утвердить должность спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься положением дел в регионе, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия ужесточила пограничные досмотры судов в своей части Азовского моря после того, как в марте этого года Украина задержала крымский сейнер "Норд" вместе с десятью членами экипажа. Моряков обвинили в "незаконном" посещении полуострова с намерением нанести вред государству. А в августе в херсонском порту остановили также танкер "Механик Погодин".