2018-10-25T12:12:44+03:00
Политика

Европарламент ужесточит санкции в случае обострения ситуации в Азовском море

Соответствующий проект резолюции уже подготовлен и ожидает "своего часа"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море‍Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море‍Фото: REUTERS
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Европейский парламент подготовил проект резолюции, который подразумевает ужесточение санкций в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Однако перед этим ЕС планирует потребовать от Москвы "прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов". Если же данная просьба не будет услышана, то международное объединение приступит к рассмотрению контрмер.

Новая резолюция предлагает, в частности, утвердить должность спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься положением дел в регионе, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия ужесточила пограничные досмотры судов в своей части Азовского моря после того, как в марте этого года Украина задержала крымский сейнер "Норд" вместе с десятью членами экипажа. Моряков обвинили в "незаконном" посещении полуострова с намерением нанести вред государству. А в августе в херсонском порту остановили также танкер "Механик Погодин".

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