2018-10-27T05:09:04+03:00
В мире

Неизвестный открыл стрельбу в центре Нью-Йорка, ранен один человек

Инцидент произошел в Верхнем Ист-Сайде, полиция ищет преступника
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Нью-Йорка разыскивает человека, открывшего стрельбу в квартале Верхний Ист-СайдПолиция Нью-Йорка разыскивает человека, открывшего стрельбу в квартале Верхний Ист-СайдФото: REUTERS
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Неизвестный открыл огонь в центральном нью-йоркском квартале Верхний Ист-Сайд, в результате ранен как минимум один человек, сообщает телеканал Fox News. По его данным, жизни пострадавшего ничего не угрожает, он уже доставлен в ближайшую больницу.

Пока по подозрению в стрельбе никто не задержан. Полиция Нью-Йорка разыскивает вооруженного злоумышленника, выясняет все обстоятельства и мотивы преступления. Район вокруг места происшествия оцеплен правоохранителями.

Стоит отметить, что стрельба в людных местах в Соединенных Штатах – не редкость. Например, как ранее писал сайт kp.ru, накануне в городе Джефферсонтаун (штат Кентукки) жертвами стрелка, открывшего огонь в супермаркете сети Kroger, стали два человека.

А в минувшее воскресенье, 21 октября, неизвестный устроил стрельбу в одной из прачечных американского города Джэксонвилль (штат Флорида). Ранения получили шесть человек, трое из них находятся в тяжелом сосоянии.

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