2018-10-27T06:53:18+03:00
В мире

Подозреваемый в рассылке бомб по почте мужчина заявил, что его посылки были безопасны

По словам обвиняемого, он не хотел никому причинить вреда [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подозреваемый в рассылке бомб политикам в СШАПодозреваемый в рассылке бомб политикам в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мужчина по имени Сэйзар Сэйак, задержанный по подозрению в рассылке самодельных бомб известным американским политикам, утверждает, что его посылки были совершенно безопасны и не могли взорваться, сообщает телеканал CNN.

По его данным, подозреваемый заявил об этом полицейским, когда его арестовали. Кроме того, по словам предполагаемого отправителя взрывных устройств по почте, он «не хотел никому причинить вреда».

Также телеканал со ссылкой на правоохранителей сообщил некоторые подробности из жизни задержанного: мужчина обитал в автофургоне, потому что его выгнали из дома родители. После ареста Сэйака его фургон отогнали в отделение ФБР Мирамаре (штат Флорида).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что во Флориде был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств устройств политическим оппонентам главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Предполагаемый отправитель посылок с бомбами – 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозы Фото: REUTERS

Предполагаемый отправитель посылок с бомбами – 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозыФото: REUTERS

Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.

Позже Трамп заявил, что американская пресса использует историю с рассылкой бомб для нападок на него самого и республиканцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Си Цзиньпин предложил Трампу возобновить консультации по торговле
В США автомобиль протаранил остановку школьного автобуса
Главу украинского Vogue поймали на плагиате
ВСУ начали ракетные стрельбы в Херсонской области
Тело саудовского журналиста растворили в кислоте
«Имперский морок»: Ефремов рассказал, вчем видит разницу между Россией и СССР
В кубковой игре "Спартак" - "Анжи" капитаном москвичей будет Денис Глушаков
Матч Спартак - Анжи: Гапон и Чайковский появятся в стартовом составе гостей
Меркель по-украински поприветствовала караул в Киеве
Порошенко прокомментировал санкции России против Украины
Сбербанк подсчитал расходы россиян на «коммуналку»
У посла США в РФ Джона Хантсмана обнаружили рак
В Египте нашли пандус для строительства пирамид
МИД прокомментировал предложение Климкина сдавать российские паспорта
Захарова обвинила США в попытке скрыть нарушения Договора о РСМД
Джош Уайтхаус исполнит главную роль в приквеле «Игры престолов»
Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций
Московское метро сообщило о сбое в работе «Тройки»
Роспотребнадзор расследует причину вспышки гепатита А в академии «Спартак»
Лавров проведет переговоры с главой МИД Испании 6 ноября
МИД РФ: боевики пытаются сорвать договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе