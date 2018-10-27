Подозреваемый в рассылке бомб по почте мужчина заявил, что его посылки были безопасны

27 Окт. 06:40 2018-10-27T06:53:18+03:00

По словам обвиняемого, он не хотел никому причинить вреда [фото]

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Мужчина по имени Сэйзар Сэйак, задержанный по подозрению в рассылке самодельных бомб известным американским политикам, утверждает, что его посылки были совершенно безопасны и не могли взорваться, сообщает телеканал CNN.

По его данным, подозреваемый заявил об этом полицейским, когда его арестовали. Кроме того, по словам предполагаемого отправителя взрывных устройств по почте, он «не хотел никому причинить вреда».

Также телеканал со ссылкой на правоохранителей сообщил некоторые подробности из жизни задержанного: мужчина обитал в автофургоне, потому что его выгнали из дома родители. После ареста Сэйака его фургон отогнали в отделение ФБР Мирамаре (штат Флорида).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что во Флориде был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств устройств политическим оппонентам главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Предполагаемый отправитель посылок с бомбами – 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозыФото: REUTERS

Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.

Позже Трамп заявил, что американская пресса использует историю с рассылкой бомб для нападок на него самого и республиканцев.