Трамп обвинил СМИ в спекуляциях на истории с рассылкой бомб
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса использует историю с рассылкой бомб для нападок на него самого и республиканцев.
«Мы стали в последние несколько часов свидетелями попыток СМИ использовать злонамеренные действия одного человека, чтобы набрать политические очки и использовать это против меня и Республиканской партии», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в штате Флорида был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств политическим оппонентам Трампа. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.
Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.