Трамп обвинил СМИ в спекуляциях на истории с рассылкой бомб

27 Окт. 03:40 2018-10-27T03:50:50+03:00

По словам президента США, пресса использует ее против него и Республиканской партии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса использует историю с рассылкой бомб для нападок на него самого и республиканцев.

«Мы стали в последние несколько часов свидетелями попыток СМИ использовать злонамеренные действия одного человека, чтобы набрать политические очки и использовать это против меня и Республиканской партии», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в штате Флорида был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств политическим оппонентам Трампа. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.