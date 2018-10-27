2018-10-27T12:21:43+03:00
Происшествия

Полиция Стамбула обследовала канализацию возле саудовского консульства

Следственные мероприятия были проведены в рамках дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При обследовании были использованы видеокамерыПри обследовании были использованы видеокамерыФото: REUTERS
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Турецкие полицейские провели обследование канализационной сети в районе места расположения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Такие действия непосредственно связаны с расследованием убийства обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи.

"В рамках следственных мероприятий с помощью видеокамер проведено обследование канализационной сети на улице, где расположено здание саудовской дипмиссии", - сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что расследование резонансного преступления продолжается.

Напомним, что саудовский журналист пропал 2 октября после того, как вошел в здание консульства Эр-Рияда в Стамбуле. В самом королевстве лишь спустя 17 дней признали, что мужчина погиб.

По одной из версий Хашукджи был чуть ли не случайно задушен сотрудниками саудовских спецслужб, которые хотели вернуть его на родину. Также предполагается, что журналист мог быть убит из-за своей оппозиционной позиции. Его тело было обнаружено в колодце на территории резиденции генконсула королевства. К настоящему моменту по делу об убийстве задержаны 18 человек, передает сайт kp.ru.

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