2018-10-29T09:48:10+03:00
В мире

Прокуратура Пенсильвании просит одобрить смертную казнь для питтсбургского стрелка

Подозреваемому в расстреле прихожан в синагоге «Древо жизни» предъявили обвинения по 29 пунктам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Питтсбурга на поминальной службе по погибшим при стрельбе в синагоге «Древо жизни»Жители Питтсбурга на поминальной службе по погибшим при стрельбе в синагоге «Древо жизни»Фото: REUTERS
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Прокуратура Пенсильвании направила запрос генпрокурору США Джеффу Сешнсу, чтобы получить одобрение смертной казни для Роберта Боуэрса, обвиняемого в расстреле людей в синагоге в Питтсбурге, сообщает агентство Associated Press.

Ранее сайт kp.ru писал, что ему предъявлены обвинения в тяжких преступлениях по 29 статьям, этого вполне достаточно для высшей меры наказания. Но по американским законам, её должен одобрить генпрокурор перед тем, как начнётся судебный процесс.

Напомним, «стрелок» появился в синагоге «Древо жизни» (Tree of Life) около 10 часов утра (17:00 мск) в субботу. Он открыл огонь по прихожанам, а потом вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими. В результате погибли 11 человек, еще шесть были госпитализированы с ранениями.

По словам очевидцев, у преступника, которого они описывают как белого бородатого мужчину, было с собой несколько единиц оружия: пистолеты, полуавтоматические винтовки AR-15 и автомат «Калашников», а стреляя, он выкрикивал антисемитские лозунги.

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