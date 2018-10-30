Эрдоган пообещал продолжать военную операцию в Сирии до полного уничтожения курдских «террористов»

30 Окт. 15:09 2018-10-30T15:11:22+03:00

Турецкий лидер подчеркнул, что Анакара не позволит исламистам спровоцировать Дамаск и погрузить сначала Идлиб, а затем всю Сирию в «огонь и кровопролитие»

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Анкара будет продолжать военные операции в Сирии до полного уничтожения курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата. Об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.

«Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом, очистим холм за холмом», - подчеркнул Эрдоган.

Также, по его словам, Турция не позволит исламистам в Сирии, с одной стороны, «провоцировать режим» в Дамаске, а с другой - «пытаться воскресить «Исламское государство» (запрещена в РФ), с тем чтобы окунуть сначала Идлиб, а затем и всю арабскую республику в «огонь и кровопролитие».

О возможном продолжении турецкой военной операции на севере Сирии Эрдоган заявил еще в минувшую субботу, по итогам саммита с лидерами России, Германии и Франции в Стамбуле.

Ранее, 28 октября, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по позициям курдских Сил народной самообороны в районе Зор Магар сирийского города Айн-эль-Араб на восточном берегу Евфрата.