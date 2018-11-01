Трамп направит к границе с Мексикой 15 тысяч солдат

1 Нояб. 04:05 2018-11-01T04:06:32+03:00

На границу с Мексикой США отправят до 15 тысяч военнослужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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США увеличат свое военное присутствие на границе с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих, чтобы не дать прорваться в страну “каравану мигрантов” из Гондураса. Об этом сообщил президент Дональлд Трамп в среду.

Как отмечает агентство Reuters, цифры, цитируемые главой Белого дома значительно выше, чем те, что были озвучены официальными лицами Минобороны. Так в понедельник Пентагон сообщил о размещении на южной границе более 5,2 тысячи военнослужащих, однако, в ведомстве отметили, что эта цифра будет расти. В среду представитель министерства сообщил, что более семи тысяч военнослужащих будут размещены вдоль границы.

Если численность войск на рубежах действительно будет доведена до 15 тысяч, то на границе с Мексикой будет больше войск США, чем в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил идею отправить на американо-мексиканскую границу военнослужащих.

Напомним, из Гондураса через всю Мексику в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются новыми желающими обрести новый дом и работу в Америке. По последним данным, в "караване" более семи тысяч человек.