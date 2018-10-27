Шеф Пентагона одобрил отправку военных на границу США с Мексикой

27 Окт. 06:20 2018-10-27T06:20:03+03:00

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Министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил идею отправить на американо-мексиканскую границу военнослужащих, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По данным собеседников издания шеф Пентагона собирается подписать указ об отправке нескольких сотен военных на границу с Мексикой, чтобы они помогали пограничникам страны сдерживать многотысячный «караван мигрантов. Однако сколько именно солдат будет туда отправлено, пока неизвестно. Отмечается, что этот вопрос Джеймс Мэттис решит позже.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с юга Мексики в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются новыми желающими обрести новый дом и работу в Америке, несколько дней назад их было уже более семи тысяч.

Президент США Дональд Трамп уже возложил вину за происходящее на демократов и призвал их внести поправки в иммиграционное законодательство страны.

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