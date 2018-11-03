Пушков: США – «непредсказуемая и ненадежная сверхдержава»

3 Нояб. 09:04 2018-11-03T09:04:11+03:00

Так российский сенатор прокомментировал выход Штатов из ядерной сделки с Ираном и возвращение всех ранее отмененных санкций против Тегерана

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Соединенные Штаты в любой момент могут разорвать ранее заключенные соглашения, и это делает их «непредсказуемой и ненадежной сверхдержавой». Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя решение Вашингтона выйти из соглашения по иранскому атому и возобновить все действовавшие до нее санкции против Тегерана.

«Администрация Трампа объявила о возвращении всех санкций США против Ирана, отмененных в 2015 после заключения «ядерной сделки». Такова цена соглашений с США: в любой момент они могут быть отозваны или пересмотрены новой администрацией», - написал он на своей странице в Twitter.

«Непредсказуемая и ненадежная сверхдержава», - добавил Алексей Пушков.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 2 ноября, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что в ближайший понедельник его ведомство расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из этой исламской республики. Отмечалось, что речь идет в том числе о 400 организациях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Напомнм, 6 августа глава Дональд Трамп подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, а потом его советник по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что они будут еще жестче, чем те, которые действовали до заключения ядерной сделки.