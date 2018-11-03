2018-11-03T21:45:01+03:00
Политика

SANA: Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 15 мирных жителей

По данным очевидцев, бомбардировке подверглись жилые дома вблизи мечети Халида ибн Валида
Денис СУХОВ
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SANA: Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 15 мирных жителейSANA: Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 15 мирных жителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 15 мирных жителей, включая женщин и детей.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«Пятнадцать мирных жителей погибли в результате агрессии авиации международной коалиции по городу Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что бомбардировке подверглись жилые дома рядом с мечетью Халида ибн Валида в Хаджине.

Напомним, самолеты коалиции оказывают авиационную поддержку курдским отрядам «Сирийских демократических сил». Последние ведут наступление на Хаджин и его окрестности, в которых, по некоторым данным, закрепились несколько тысяч боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Сообщения об авиаударах коалиции в этом пограничном с Ираком регионе приходят регулярно, в том числе отмечаются случаи применения боеприпасов с белым фосфором. По информации SANA, их жертвами стали десятки гражданских.

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