SANA: Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 15 мирных жителей
Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 15 мирных жителей, включая женщин и детей.
Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на свидетельства очевидцев.
«Пятнадцать мирных жителей погибли в результате агрессии авиации международной коалиции по городу Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что бомбардировке подверглись жилые дома рядом с мечетью Халида ибн Валида в Хаджине.
Напомним, самолеты коалиции оказывают авиационную поддержку курдским отрядам «Сирийских демократических сил». Последние ведут наступление на Хаджин и его окрестности, в которых, по некоторым данным, закрепились несколько тысяч боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ).
Сообщения об авиаударах коалиции в этом пограничном с Ираком регионе приходят регулярно, в том числе отмечаются случаи применения боеприпасов с белым фосфором. По информации SANA, их жертвами стали десятки гражданских.
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