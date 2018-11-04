2018-11-04T07:23:04+03:00
В мире

WP подсчитала: отправка солдат к границе с Мексикой обойдется США в $200 миллионов

Ранее Трамп заявил, что он намерен разместить на американо-мексиканской границе 15 тысяч военнослужащих
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США намерены отправить к границе с Мексикой 15 тысяч солдатСША намерены отправить к границе с Мексикой 15 тысяч солдатФото: REUTERS
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Размещение 15 тысяч американских солдат на границе с Мексикой до конца года обойдется бюджету Соединенных Штатов как минимум в 200 миллионов долларов, пишет газета The Washington Post.

Размещение 15 тысяч американских солдат на границе с Мексикой до конца года обойдется бюджету Соединенных Штатов как минимум в 200 миллионов долларов, а через год, к сентябрю 2019-го, эта сумма возрастет до 308 миллионов, пишет газета The Washington Post.

Издание поясняет: дислокация двух тысяч военных на американо-мексиканской границе с апреля по сентябрь обошлась стране в 103 миллиона долларов. Причем, по мнению авторов статьи, еще неизвестно, как долго служивым придется оставаться в регионе, это будет зависеть от того, когда решится проблема с «караваном мигрантов».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис одобрил идею отправить к границе с Мексикой военнослужащих. Изначально речь шла о пяти тысячах солдат, однако Дональд Трамп позже заявил, что США увеличат свое военное присутствие там до 15 тысяч человек.

Напомним, из Гондураса через всю Мексику в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке.

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