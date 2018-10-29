Шеф Пентагона подтвердил намерение отправить военных на границу с Мексикой

29 Окт. 00:58 2018-10-29T01:22:38+03:00

Мэттис отметил, что детали операции по развертыванию войск на южной границе США еще прорабатываются

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Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил намерение отправить американских военных на границу с Мексикой. Он заявил, что военнослужащие уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе Соединенных Штатов, сообщает Sputnik International.

Шеф Пентагона отметил, что это делается в соответствии с планами развертывания подразделений в этом районе, однако детали операции еще прорабатываются. В частности, решается вопрос о количестве направляемых к американо-мексиканской границе войск.

О том, что глава Минобороны одобрил идею отправить туда военных, накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в ведомстве.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с юга Мексики в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются новыми желающими обрести новый дом и работу в Америке, несколько дней назад их было уже более семи тысяч.

Президент США Дональд Трамп уже возложил вину за происходящее на демократов и призвал их внести поправки в иммиграционное законодательство страны.

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