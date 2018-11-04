2018-11-04T23:24:51+03:00
В мире

Помпео назвал вводимые 5 ноября антииранские санкции США самыми жесткими в истории

Глава американской дипломатии уверен, что ограничительные меры Вашингтона заставят Тегеран изменить свое поведение на международной арене
Денис СУХОВ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что антииранские санкции Вашингтона, которые вступят в силу 5 ноября, заставят Тегеран существенно изменить свое «злонамеренное» поведение на международной арене.

Об этом глава американской дипломатии заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, грядущие санкции будут самыми жесткими из когда-либо вводившихся против исламской республики. Помпео не сомневается, что те ограничения, которые США частично возобновили ранее, уже заметно потрепали экономическое благополучие Ирана.

Сотни иностранных компаний заранее уходят из Ирана, а экспорт сырой нефти из исламской республики сократился до миллиона баррелей в сутки, напомнил госсекретарь США.

Помпео добавил, что возобновление санкций является частью политики «максимального давления» на Иран, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Речь идет не только об ограничениях против нефтяного сектора, но и персональных санкциях Минфина США в отношении более 600 физических лиц и компаний из исламской республики.

Напомним, в мае этого года Трамп объявил о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном и о возобновлении всех ранее отмененных санкций в отношении Тегерана. В Вашингтоне обвиняют исламскую республику в проведении агрессивной и «разрушительной» политики в ближневосточном регионе, а также зачастую называет страну «крупнейшим в мире государством - спонсором терроризма».

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