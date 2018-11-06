Лавров: Антииранские санкции США абсолютно нелегитимны

6 Нояб. 17:49 2018-11-06T17:50:02+03:00

По мнению главы МИД РФ, способы продолжать экономическое сотрудничество с Тегераном в обход американских ограничений будут найдены в ближайшее время

Изменить размер текста: A A

Санкции США против Ирана нелегитимны и представляют собой грубейшее нарушение международного права и решений Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается американских мер в отношении Ирана, они абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение решений Совета безопасности ООН, а те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования», - подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, Москва продолжает исходить из того, что не только нормы международного права, но и международного общения никто не отменял.

«Вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований, конечно же, в нашу эпоху едва ли допустимо», - добавил министр.

Лавров выразил уверенность, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе разработают механизмы, которые позволят выполнять положения этого документа без участия США. Кроме того, будут найдены возможности для развития экономического взаимодействия с Тегераном в обход американских санкций.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из СВПД, обвинив Тегеран в систематических нарушениях соглашения, а также «злонамеренных» действиях в ближневосточном регионе. Развернутая Вашингтоном политика «максимального давления» на Иран подразумевает возобновление и ужесточение санкций в отношении исламской республики до тех пор, пока последняя резко не изменит политический курс на более угодный американской стороне.

В ночь на 5 ноября вступил в силу очередной пакет американских ограничений против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

Санкции установлены не только против иранских физических лиц и компаний, но также грозят резидентам третьих стран, которые продолжат вести дела с исламской республикой. Однако в ограничениях предусмотрен ряд временных исключений для некоторых государств-партнеров США.