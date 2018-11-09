2018-11-09T05:51:04+03:00
В мире

Журналисты узнали о следах кислоты, найденных в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле

По одной из версий, убийцы журналиста Джамаля Хашукджи использовали кислоту, чтобы избавиться от его тела
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Саудовское консульство в СтамбулеСаудовское консульство в СтамбулеФото: REUTERS
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При обыске резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле турецкие полицейские обнаружили следы плавиковой кислоты и других химикатов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в генеральной прокуратуре Турции. По его данным, следователям в октябре удалось взять щупом пробы из колодца во дворе резиденции, а вот теперь стали известны результаты их анализа.

Предположительно, химические вещества использовали убийцы журналиста Джамаля Хашукджи, чтобы избавиться от его тела. Ранее в СМИ неоднократно высказывалась версия о том, что обозревателя газеты The Washington Post задушили, расчленили и растворили в кислоте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашукджи, который с прошлого года проживал в США, пропал на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября.

Позже неназванный источник в саудовском правительстве поведал прессе свою версию: якобы мужчину «случайно» задушили сотрудники спецслужб королевства, пытаясь уговорить его вернуться на родину. Тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.

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