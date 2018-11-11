Путин оценил идею создания общеевропейской армии

11 Нояб. 16:48 2018-11-11T16:48:15+03:00

Президент РФ считает этот процесс положительным с точки зрения укрепления многополярности мира

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Президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье, 11 ноября, находится в Париже, где проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, оценил идею создания общеевропейской армии.

Как считает глава нашего государства, в целом это «положительный процесс с точки зрения укрепления многополярности мира». «В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией», - подчеркнул российский лидер.

Также Путин заметил, что желание европейцев быть независимыми в сфере обороны и безопасности вполне естественно. «В принципе Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», - сказал президент в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 10 ноября, французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом объяснил, зачем Евросоюзу нужна своя армия. Как отметил политик, европейская оборона должна быть «более совершенной».