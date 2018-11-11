2018-11-11T19:56:34+03:00
Политика

Патрушев рассказал об изменениях в отношениях России и США

По словам секретаря Совбеза РФ, в настоящее время между Москвой и Вашингтоном возобновляется диалог
Дарья ИВАШКИНА
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Секретарь Совбеза России Николай ПатрушевСекретарь Совбеза России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев высказался по поводу российско-американских отношений. Так, по его мнению, в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, так как между Москвой и Вашингтоном возобновляется диалог.

«Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась - диалог ведется, и это уже хорошо», - сказал Патрушев в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ближайшее время намечается вторая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как ожидается, политики проведут переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

А ранее в воскресенье, 11 ноября, Путин провел короткую беседу с Трампом на рабочем обеде в Париже, куда оба лидера прибыли для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

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