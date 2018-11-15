2018-11-15T04:25:57+03:00
Политика

Берлин потребовал от Киева удалить украинский сайт «Миротворец»

С таким заявлением МИД ФРГ выступил после того, как в базу данных экстремистского ресурса попал экс-канцлер Шредер
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер попал в базу сайта "Миротворец"Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер попал в базу сайта "Миротворец"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как экс-канцлера Германии Герхарда Шредера внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», министерство иностранных дел ФРГ выступило с резким заявлением по этому поводу и потребовало удалить экстремистский ресурс.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Шредер попал в список «врагов народа» Незалежной с формулировкой за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляцию общественно значимой информацией, антиукраинскую пропаганду».

«Мы со всей прямотой осуждаем этот список», - заявил пресс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что Берлин «в прошлом уже доводил свою позицию до украинской стороны» и настаивал, чтобы «правительство Украины содействовало удалению этого сайта».

«Мы делаем это и сейчас», - приводит слова представителя МИД Германии ТАСС.

Стоит отметить, что в «расстрельных» списках «Миротворца» немало знаменитостей. Как политиков, так и деятелей искусств – актеров, певцов. А еще там находятся наши военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин.

К слову, минувшей осенью, когда к «врагам украинского народа» причислили Юлию Тимошенко и несколько других политиков Незалежной, корреспондент «Комсомолки» Александр Коц рассказал, как «Миротворец» постепенно прекратился в «Голубой огонек».

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