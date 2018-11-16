WSJ: Минюст США готовится предъявить Ассанжу обвинения в шпионаже

16 Нояб. 08:03 2018-11-16T08:18:33+03:00

Джулиан Ассанж уже несколько лет живет на территории посольства Эквадора в Лондоне под защитой эквадорских властей Фото: REUTERS

По данным газеты, американские прокуроры несколько лет решали, по какой статье можно предъявить обвинения основателю WikiLeaks

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Американский Минюст, в США заодно выполняющий функции генеральной прокуратуры, готовится предъявить обвинения Джулиану Ассанжу – основателю скандально известной организации WikiLeaks, регулярно публикующей на своем сайте секретные документы.

Об этом со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, обвинения австралийцу будут предъявлены по статье о шпионаже, причем представители министерства рассчитывают, что судить Ассанжа будут в Штатах.

Отмечается, что американские прокуроры несколько лет решали, по какой статье можно предъявить обвинения всемирно известному хакеру, и в итоге сошлись именно на шпионаже.

Эту информацию уже прокомментировал адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак. Он сказал, что пока ничего не знает о готовящемся в США уголовном процессе в отношении его клиента, защиту об этом не уведомляли.

«Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасным и опасным прецедентом», - приводит WSJ слова юриста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джулиан Ассанж с 2012 года живет на территории посольства Эквадора в Лондоне и находится под защитой эквадорских властей. Его экстрадиции уже шесть лет безуспешно добиваются Штаты и Швеция, где австралийского хакера обвиняют в изнасиловании, сексуальных домогательствах и «незаконном принуждении».

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