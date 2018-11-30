Германия допускает наличие криминального следа в поломке самолета Меркель

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-30T11:24:37+03:00

В Германии не исключают криминальный след в поломке самолёта Меркель Фото: REUTERS

Между тем, немецкие правоохранители будут рассматривать все возможные версии случившегося

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Правительство Германии не исключают, что в инциденте с поломкой самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель может быть найден криминальный след. По крайней мере, эта версия точно будет рассматриваться правоохранительными органами республики.

Между тем, как сообщает газета Rheinische Post, расследование будет вестись и по другим возможным направлениям.

Напомним, что в минувший четверг, 29 ноября, Airbus А340 "Конрад Аденауэр", который должен был доставить Меркель в Аргентину на саммит G20, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Кельна из-за технической неисправности. Неполадка была обнаружена, когда лайнер находился в небе над Нидерландами, и пилот принял решение прервать полет.

Сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на случившееся, канцлер ФРГ не стала озвучивать недовольство правительственными самолетами. Сомнения в их надежности у политика также не возникло.