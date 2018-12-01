Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-01T13:58:33+03:00

Президент США Джордж Буш-старший и лидер СССР Михаил Горбачев в 1991 году Фото: REUTERS

Экс-президент СССР подчеркнул, что с этим американским политиком у него связано очень много воспоминаний

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил глубокие соболезнования всем американцам и, в частности, близким и родным 41-го главы США Джорджа Буша-старшего, который скончался в минувшую пятницу, 30 ноября.

Политик подчеркнул, что отдает должное вкладу американского коллеги в историческое достижение, а также назвал его "настоящий партнером".

"Много воспоминаний связано у меня с этим человеком. Нам довелось вместе работать в годы огромных перемен. Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений", - цитирует "Интерфакс" Горбачева.

Экс-глава СССР подчеркнул, что он и его супруга Раиса Максимовна очень ценили доброжелательность и простоту в общении, которая была характерна для Джорджа и Барбары Буш. Политик также выразил уверенность в том, что память об этом человека сохранится надолгие годы "в сердцах многих людей".

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, что стало рекордом для всех президентов США.

Ранее соболезнования в связи с его смертью выразил также действующий американский лидер Дональд Трамп.