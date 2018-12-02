СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-02T16:30:02+03:00

Лавров не решился предсказать, когда состоится встреча Путина и Трампа Фото: REUTERS

Глава МИД РФ воздержался от предположений относительного того, был ли срыв переговоров президентов США и России целью украинской провокации в Керченском проливе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров воздержался от предположений относительного того, когда может состояться следующая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Даже не буду загадывать», - ответил Лавров на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1».

Также глава МИД РФ не стал однозначно утверждать, что отмена переговоров американского и российского лидеров в Аргентине была целью украинской провокации в Керченском проливе.

«Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики», - отметил Лавров.

В этой связи дипломат также вспомнил, что на фоне последних событий премьер-министр покидающей Евросоюз Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя еще больше ужесточить политику на российском направлении.

Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет ранее запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе.

Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на отмену президентских переговоров, делегации России и США на саммите G20 продолжили рабочие контакты, в том числе с участием советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.