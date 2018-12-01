Ушаков: Контакты России и США на саммите G20 состоялись, несмотря на отмену встречи президентов
Делегации России и США на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе продолжили контакты, несмотря на отмену полноформатных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, рабочий диалог с в том числе от лица советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
«Были контакты. Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном», - отметил Ушаков.
На уточняющий вопрос, от кого исходил инициатива продолжить рабочие контакты, он пояснил: «От американцев».
Помощник президента РФ затруднился сказать, когда снова пойдет речь о двусторонних переговорах глав российского и американского государств.
«Мы выразили сожаление, что не удалось (двум президентам на саммите) обстоятельно поговорить. Посмотрим, как дальше будут строиться планы», - добавил Ушаков.
Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе.
Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.