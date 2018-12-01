2018-12-01T19:40:15+03:00
Политика

Ушаков: Контакты России и США на саммите G20 состоялись, несмотря на отмену встречи президентов

Американская сторона предложила продолжить диалог, в том числе от лица советника президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном
Денис СУХОВ
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Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАССЮрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАСС
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Делегации России и США на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе продолжили контакты, несмотря на отмену полноформатных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, рабочий диалог с в том числе от лица советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

«Были контакты. Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном», - отметил Ушаков.

На уточняющий вопрос, от кого исходил инициатива продолжить рабочие контакты, он пояснил: «От американцев».

Помощник президента РФ затруднился сказать, когда снова пойдет речь о двусторонних переговорах глав российского и американского государств.

«Мы выразили сожаление, что не удалось (двум президентам на саммите) обстоятельно поговорить. Посмотрим, как дальше будут строиться планы», - добавил Ушаков.

Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе.

Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.

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