Государственная комиссия утвердила состав нового экипажа МКС

СЕГОДНЯ 20:36 2018-12-02T20:36:21+03:00

На орбитальную станцию отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак

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Государственная комиссия на космодроме «Байконур» утвердила состав нового экипажа международной космической станции, который отправится на орбиту уже 3 декабря.

«В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак», - цитирует ТАСС слова источника в Роскосмосе.

В составе дублирующего экипажа - Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Планируемая продолжительность миссии - 194 дня. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» намечен на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки космодрома («Гагаринский старт»). Стыковка с МКС должна произойти в тот же день в 20:36 мск.

Предстоящий запуск – первый после неудачи с кораблем «Союз МС-10», который потерпел аварию после старта на этапе отделения одной из ступеней. Причиной послужил дефект, допущенный при сборке ракеты на «Байконуре». Никто из экипажа в результате инцидента не пострадал, однако доставить смену на МКС не удалось.

В ходе пресс-конференции в воскресенье командир «Союза МС-11» Олег Кононенко выразил уверенность в надежности корабля. По его словам, в ходе подготовки экипажа огромное внимание уделяется отработке нештатных ситуаций.

«Мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле, на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем», - подчеркнул Кононенко.

В свою очередь высокий уровень подготовки экипажа оценил и канадец Давид Сан-Жак.

«В течение одного года у нас проходит техническая лекционная подготовка, и мы изучаем устройство корабля и все его системы. По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я сам могу построить корабль «Союз» у себя на заднем дворе», - отметил астронавт.