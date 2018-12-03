2018-12-03T04:54:20+03:00
Политика

Трамп пообещал исполнить «все желания» Ким Чен Ына

Глава Белого дома попросил лидера Южной Кореи передать его слова северокорейскому коллеге
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в СингапуреПервый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в СингапуреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «исполнение всех желаний». Не безвозмездно, разумеется, а при условии полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Такое послание президент США во время саммита G20 в Аргентине попросил передать руководителю КНДР его коллегу из Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает информационный вестник Сеула – агентство Yonhap.

«Сообщение состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, что он ему нравится. И поэтому он надеется на выполнение его части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», - приводит южнокорейское издание слова президента Республики Корея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 июня этого года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и приступили к выполнению его ключевых пунктов – демонтажу ядерных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп показал Киму своего «зверя». Итоги исторического саммита США – КНДР в Сингапуре

Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Дональд Трамп заключил с Ким Чен Ыном соглашение: что дальше

«Комсомолка» обсудила с экспертами дальнейшую судьбу американо-корейских отношений после заключения соглашения (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выборах в испанской Андалусии побеждают социалисты
Стрельба в Торонто: ранена 20-летняя девушка
В Белоруссии подсчитали «тунеядцев»
Специалисты выяснили, где в России самые высокие зарплаты
Посольство России в Лондоне прокомментировало «тайную операцию» Британии на Украине
Американские самолеты-разведчики облетели черноморское побережье Росси
На МКАД произошла крупная авария: столкнулись четыре машины
Коалиция нанесла удар по позициям армии Сирии
УЕФА объявил о создании нового клубного турнира
В Москве неизвестные с кувалдой ограбили церковную лавку
Мединский рассказал о доказательствах подвига 28 героев-панфиловцев
На военной базе в Швеции задержали двух иностранцев
В Подмосковье сгорело кафе, погибли три человека – двое взрослых и ребенок
Посольство РФ прокомментировало обвинения британских властей в адрес российских журналистов
МВД Германии попыталось накормить участников Исламской конференции колбасой из свинины
Макрон попросил премьра встретиться с лидерами политических партий и протестного движения
Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продан на аукционе
Лейбористы пригрозили Мэй парламентским разбирательством за сокрытие документов по Brexit
"Спартак" победил 2:1 "Локомотив" в 16 туре чемпионата России
Государственная комиссия утвердила состав нового экипажа МКС