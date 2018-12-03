Трамп пообещал исполнить «все желания» Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 04:39 2018-12-03T04:54:20+03:00

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре Фото: REUTERS

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Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «исполнение всех желаний». Не безвозмездно, разумеется, а при условии полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Такое послание президент США во время саммита G20 в Аргентине попросил передать руководителю КНДР его коллегу из Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает информационный вестник Сеула – агентство Yonhap.

«Сообщение состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, что он ему нравится. И поэтому он надеется на выполнение его части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», - приводит южнокорейское издание слова президента Республики Корея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 июня этого года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В КНДР к этому соглашению отнеслись серьезно и приступили к выполнению его ключевых пунктов – демонтажу ядерных объектов.

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).

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