2018-12-03T06:54:21+03:00
В мире

США и Великобритания могут поссориться из-за истребителей F-35

Британские военные хотят изменить программу закупки, что не понравится американцам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский истребитель F-35Американский истребитель F-35Фото: REUTERS
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Спор британских и американских военных по поводу закупок истребителей пятого поколения F-35 может обернуться скандалом и испортить отношения Лондона с Вашингтоном, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании.

По данным собеседников издания, по программе закупки Соединенное Королевство должно приобрести 138 американских истребителей F-35 типа B (только морского базирования), а руководство Королевских Военно-воздушных сил хотят часть их заменить самолетами F-35 типа А (наземного базирования).

Однако такие изменения приведут к сокращению числа эскадрилий, способных совершать операции с борта авианосцев «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский». А это, в свою очередь, несет новые проблемы: подорвет авианосную программу страны и сделает Британию в глазах американцев «предателем».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

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