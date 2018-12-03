Задержанные украинские суда не покидали порт Керчи

3 Дек. 23:20 2018-12-03T23:31:11+03:00

Катера находятся там же, их просто перешвартовали к другой причальной стенке

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Нашлись «потерянные» украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», задержанные российскими пограничниками после нарушения госграницы в Черном море. Их «потеряли» украинские СМИ, сообщив, что суда исчезли в неизвестном направлении: они отсутствуют на прежнем месте.

Как пояснил журналистам источник в правоохранительных органах Крыма, катера не покидали порт Керчи, их просто переставили на несколько метров, к другой причальной стенке.

«Они были перешвартованы на другую причальную стенку там же», - приводит его слова РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что задержанный украинский буксир «Яны Капу» тоже остался на прежнем месте. Ранее издание КерчьИНФО сообщило, что катеров нет у причала, где их пришвартовали после морской провокации Киева.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи.

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