2018-12-04T02:36:35+03:00
Общество

Тело Джорджа Буша-старшего доставили в Вашингтон

Гроб с покойным 41-м президентом США торжественно внесли в Капитолий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего торжественно внесли в КапитолийГроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего торжественно внесли в КапитолийФото: REUTERS
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Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша торжественно внесли в Капитолий, где до утра среды, 5 декабря, попрощаться с покойным американским лидером смогут все желающие, передает агентство Reuters.

Отмечается, что скорбный груз в Вашингтон из Хьюстона в понедельник около пяти вечера (час ночи вторника по московскому времени) доставили на борту президентского самолета. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура.

Похороны 41-го президента США состоятся в четверг, 6 декабря, на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джордж Буш-старший умер 30 ноября в Хьюстоне. Свой последний 94-й день рождения он отметил 12 июня в своем доме в городе Кеннебанкпорт, штат Мэн.

В ноябре 2017 года Буша-старшего, занимавшего пост главы государства с 1989 по 1993 год, признали самым долгоживущим американским президентом. В последнее время он очень плохо себя чувствовал и часто попадал в больницу. В середине апреля в возрасте 93 лет скончалась супруга Джорджа Буша-старшего Барбара Пирс Буш.

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