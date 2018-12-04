Протестующие в Париже разгромили Триумфальную арку в Париже
Участники массовых протестов в Париже разгромили знаменитую Триумфальную арку. «Желтые жилеты» ворвались в музейные помещения и принялись уничтожать историческое наследие своего народа.
Они повредили несколько статуй, разбили витрины, изрисовали стены и колонны лозунгами, испортили декоративную отделку помещений.
Ущерб, нанесенный музею, оценивается в миллион евро. Фото: Twitter/Philippe Belaval
Глава французского Центра национальных памятников рассказал о варварстве погромщиков в Twitter, проиллюстрировав свое сообщение красноречивыми снимками.
По предварительным оценкам, музею нанесен ущерб примерно миллион евро. После произошедшего Триумфальную арку закрыли для посетителей, пока в Париже не утихнут беспорядки.
Очевидцы делятся снимками результатов погрома в соцсетях. Фото: Twitter/Philippe Belaval
Напомним, недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы протестуют с середины ноября, граждане требуют отставки главы государства.
В субботу, 1 декабря, акции протеста переросли в многочисленные погромы, стычки с полицией и поджоги, стажи порядка применили против протестующих слезоточивый газ. По последним данным, пострадали уже 133 человека, в том числе 23 правоохранителя. Еще 412 протестующих были задержаны