Протестующие в Париже разгромили Триумфальную арку в Париже

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-04T06:41:28+03:00

«Желтые жилеты» ворвались в музейные помещения Триумфальной арки в Париже и испортили несколько экспонатов [фото]

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Участники массовых протестов в Париже разгромили знаменитую Триумфальную арку. «Желтые жилеты» ворвались в музейные помещения и принялись уничтожать историческое наследие своего народа.

Они повредили несколько статуй, разбили витрины, изрисовали стены и колонны лозунгами, испортили декоративную отделку помещений.

Ущерб, нанесенный музею, оценивается в миллион евро. Фото: Twitter/Philippe Belaval

Глава французского Центра национальных памятников рассказал о варварстве погромщиков в Twitter, проиллюстрировав свое сообщение красноречивыми снимками.

По предварительным оценкам, музею нанесен ущерб примерно миллион евро. После произошедшего Триумфальную арку закрыли для посетителей, пока в Париже не утихнут беспорядки.

Очевидцы делятся снимками результатов погрома в соцсетях. Фото: Twitter/Philippe Belaval

Напомним, недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы протестуют с середины ноября, граждане требуют отставки главы государства.

В субботу, 1 декабря, акции протеста переросли в многочисленные погромы, стычки с полицией и поджоги, стажи порядка применили против протестующих слезоточивый газ. По последним данным, пострадали уже 133 человека, в том числе 23 правоохранителя. Еще 412 протестующих были задержаны