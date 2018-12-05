2018-12-05T05:33:30+03:00
В мире

Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением

Глава США заявил, что Макрон и участники митингов убедились в его правоте
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что протесты, которые проходят с ноября во Франции, напрямую связаны с Парижским соглашением, из которого Вашингтон вышел в прошлом году.

"Парижское соглашение имеет губительные ошибки, поскольку повышает цены на энергоносители для ответственных стран, в то же время скрывая недостатки некоторых наиболее опасных загрязнителей в мире", - написал президент в Тwitter.

Глава Белого дома выразил радость от того, что “его друг Эмманюэль Макрон и участники протестов в Париже согласились с выводом”, к которому он пришел еще два года назад. Трамп подчеркнул, что выступает за чистую воду и воздух в мире и уже добился "больших успехов в вопросе улучшения состояния окружающей среды в США".

"Но американские налогоплательщики и американские рабочие не должны оплачивать очистку загрязнения в других странах", - подчеркнул Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам», в стране ввели мораторий на повышение налогов на топливо на шесть месяцев. В результате двухнедельных митингов «желтых жилетов» погибли четыре человека, сильные разрушения были нанесены музейным помещениям Триумфальной арки.

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