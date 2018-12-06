2018-12-06T20:26:19+03:00
Политика

Власти Франции опасаются государственного переворота

Спецслужбы предупредили Елисейский дворец о призывах «желтых жилетов» браться за оружие
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments7
Во Франции заговорили о государственном переворотеВо Франции заговорили о государственном переворотеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны «желтых жилетов». Об этом сообщает газета Le Figaro.

В Елисейском дворце забеспокоились, когда протестующие сообщили о намерении направиться к президентской резиденции. Спецслужбы предупредили политиков, что среди «желтых жилетов» распространяются призывы брать с собой оружие.

«Это путчисты. Это попытка путча», - утверждают в правительстве Франции. В выходные сотрудники одного из министерств получили указание не появляться на рабочем месте.

Напомним, что акции протеста во Франции начались 17 ноября. Так называемые «желтые жилеты» выступили против повышения цен на бензин. Массовые митинги переросли в погромы. В ходе протестов погибли как минимум четыре человека, сотни получили ранения.

В результате французскому правительству пришлось пойти на уступки. В стране ввели мораторий на повышение налогов на топливо сроком на шесть месяцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп пожаловался на низкий рейтинг своей популярности
Блогера «Давидыча» отпустили на свободу
Лавров обсудил с Могерини пути сохранения ДРСМД
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы
Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Facebook потерял 9,5 миллиардов долларов после скандала с утечкой документов
Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Белоусова
Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным
Москалькова попросила пересмотреть дело Льва Пономарева
США провели над Украиной внеплановый полет
Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции
В Зал Славы лучших PR-специалистов мира впервые вошел россиянин
В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс.
Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 18 годам тюрьмы
Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Эксперты назвали цвет 2019 года
На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев
Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей
Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Выпавший снег в Москве не растает до весны
В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем