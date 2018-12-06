Власти Франции опасаются государственного переворота

СЕГОДНЯ 19:58 2018-12-06T20:26:19+03:00

Во Франции заговорили о государственном перевороте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы предупредили Елисейский дворец о призывах «желтых жилетов» браться за оружие

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Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны «желтых жилетов». Об этом сообщает газета Le Figaro.

В Елисейском дворце забеспокоились, когда протестующие сообщили о намерении направиться к президентской резиденции. Спецслужбы предупредили политиков, что среди «желтых жилетов» распространяются призывы брать с собой оружие.

«Это путчисты. Это попытка путча», - утверждают в правительстве Франции. В выходные сотрудники одного из министерств получили указание не появляться на рабочем месте.

Напомним, что акции протеста во Франции начались 17 ноября. Так называемые «желтые жилеты» выступили против повышения цен на бензин. Массовые митинги переросли в погромы. В ходе протестов погибли как минимум четыре человека, сотни получили ранения.

В результате французскому правительству пришлось пойти на уступки. В стране ввели мораторий на повышение налогов на топливо сроком на шесть месяцев.