Во Франции погибли 4 человека в результате протестов «желтых жилетов»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-04T16:30:41+03:00

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В результате двухнедельных митингов «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на бензин, во Франции погибли четыре человека. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«С начала движения четверо наших соотечественников погибли. Многие сотни граждан, включая сотрудников сил правопорядка, были ранены», — заявил глава правительства.

Ранее французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам», в стране ввели мораторий на повышение налогов на топливо на шесть месяцев.

Напомним, что на протяжении двух недель в Париже и других городах Франции проходят акции протеста против повышения цен на бензин. Митингующие блокируют аэропорты и устраивают массовые беспорядки.

Накануне «желтые жилеты» потребовали отставки французского правительства, в результате чего президент страны Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от поездки в Сербию.

На данный момент в Париже оценивают ущерб от многочисленных погромов во время митингов. Известно, что особый ущерб был нанесен музейным помещениям Триумфальной арки.