Во Франции погибли 4 человека в результате протестов «желтых жилетов»
В результате двухнедельных митингов «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на бензин, во Франции погибли четыре человека. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
«С начала движения четверо наших соотечественников погибли. Многие сотни граждан, включая сотрудников сил правопорядка, были ранены», — заявил глава правительства.
Ранее французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам», в стране ввели мораторий на повышение налогов на топливо на шесть месяцев.
Напомним, что на протяжении двух недель в Париже и других городах Франции проходят акции протеста против повышения цен на бензин. Митингующие блокируют аэропорты и устраивают массовые беспорядки.
Накануне «желтые жилеты» потребовали отставки французского правительства, в результате чего президент страны Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от поездки в Сербию.
На данный момент в Париже оценивают ущерб от многочисленных погромов во время митингов. Известно, что особый ущерб был нанесен музейным помещениям Триумфальной арки.