2018-12-07T14:32:15+03:00
Политика

Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на Украине

Украинский президент хочет укрепить свое "несерьезное" положение накануне выборов
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на УкраинеГлава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, для чего Порошенко ввел военное положение на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал, для чего президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

- Порошенко ввел военное положение на Украине, чтобы укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами, - заявил российский политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о введении Военного положения (ВП). На следующий день за инициативу президента проголосовали 276 депутатов Верховной Рады.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова также объяснила причину введения военного положения на Украине. Она назвала такое решение подготовкой силовых операций.

- Военное положение - это камуфляж, ширма, за которой [президент Украины Петр] Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию", - сказала дипломат.

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