В Минобороны России прокомментировали заявление госдепартамента США по Алеппо

СЕГОДНЯ 00:22 2018-12-08T00:27:36+03:00

Российское оборонное ведомство отмечает, что пики поставок отравляющих веществ в Сирию синхронизированы с заявлениями госдепа о готовности нанести удар по САР

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В министерстве обороны России прокомментировали заявление госдепартамента США о химической атаке в Алеппо, в котором утверждается, что боевики к ней непричастны.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что «пики поставок террористам и «Белым каскам» отравляющих веществ западными спецслужбами синхронизированы с заявлениями госдепартамента США о готовности нанести удар по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия сирийским правительством».

При этом в российском оборонном ведомстве предположили, что «громкие» обвинения американского госдепа «направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населенные пункты в районе Хаджина, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 ноября террористы обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В результате химатаки пострадали более 100 человек. В госдепе США заявили, что правительственные силы САР применили «слезоточивый газ».