Полиция Брюсселя задержала 450 «желтых жилетов»

СЕГОДНЯ 00:08 2018-12-09T00:23:44+03:00

Десять из них, в том числе один несовершеннолетний, арестованы [фото, видео]

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Акция протеста так называемых «желтых жилетов» против повышения цен на бензин в Брюсселе обернулась массовыми беспорядками и задержаниями.

В итоге полиция задержала около 450 самых активных хулиганов. Десять из них, в том числе один несовершеннолетний, были арестованы. Двое помещены под стражу за то, что угрожали стражам порядка оружием.

Акция протеста «желтых жилетов» обернулась массовыми беспорядкамиФото: REUTERS

Полиции удалось предотвратить погромы. Сотрудники правоохранительных органов заблаговременно заблокировала проходы в квартал штаб-квартир институтов Евросоюза, к правительственным учреждениям и на торговые улицы, передает РИА Новости.

Митингующие вступали в стычки с полициейФото: REUTERS

Между тем, как писал сайт kp.ru, протестные акции «желтых жилетов» не утихают и во Франции.

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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности).