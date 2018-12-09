2018-12-09T00:23:44+03:00
В мире

Полиция Брюсселя задержала 450 «желтых жилетов»

Десять из них, в том числе один несовершеннолетний, арестованы [фото, видео]
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Полиция заблаговременно заблокировала проходы в квартал штаб-квартир институтов ЕвросоюзаПолиция заблаговременно заблокировала проходы в квартал штаб-квартир институтов ЕвросоюзаФото: REUTERS
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Акция протеста так называемых «желтых жилетов» против повышения цен на бензин в Брюсселе обернулась массовыми беспорядками и задержаниями.

В итоге полиция задержала около 450 самых активных хулиганов. Десять из них, в том числе один несовершеннолетний, были арестованы. Двое помещены под стражу за то, что угрожали стражам порядка оружием.

Акция протеста «желтых жилетов» обернулась массовыми беспорядками Фото: REUTERS

Акция протеста «желтых жилетов» обернулась массовыми беспорядкамиФото: REUTERS

Полиции удалось предотвратить погромы. Сотрудники правоохранительных органов заблаговременно заблокировала проходы в квартал штаб-квартир институтов Евросоюза, к правительственным учреждениям и на торговые улицы, передает РИА Новости.

Митингующие вступали в стычки с полицией Фото: REUTERS

Митингующие вступали в стычки с полициейФото: REUTERS

Между тем, как писал сайт kp.ru, протестные акции «желтых жилетов» не утихают и во Франции.

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