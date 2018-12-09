Полиция Брюсселя задержала 450 «желтых жилетов»
Акция протеста так называемых «желтых жилетов» против повышения цен на бензин в Брюсселе обернулась массовыми беспорядками и задержаниями.
В итоге полиция задержала около 450 самых активных хулиганов. Десять из них, в том числе один несовершеннолетний, были арестованы. Двое помещены под стражу за то, что угрожали стражам порядка оружием.
Акция протеста «желтых жилетов» обернулась массовыми беспорядкамиФото: REUTERS
Полиции удалось предотвратить погромы. Сотрудники правоохранительных органов заблаговременно заблокировала проходы в квартал штаб-квартир институтов Евросоюза, к правительственным учреждениям и на торговые улицы, передает РИА Новости.
Митингующие вступали в стычки с полициейФото: REUTERS
Между тем, как писал сайт kp.ru, протестные акции «желтых жилетов» не утихают и во Франции.
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