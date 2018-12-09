Итог финала Гран-При по фигурному катанию 2018: Японка Кихира выиграла финал Гран-При в Ванкувере, Загитова - вторая
Алина Загитова стала второй в финале Гран-При 2018, японка Кихира - первая
В канадском Ванкувере завершилась произвольная программа в финале Гран-При по фигурному катанию среди женщин. Главной интригой после короткой программы было - кто же одержит победу в битве Алины Загитовой и Рики Кихиры.
По итогам двух выступлений Алина Загитова, допустившая недочеты в произвольной программе, получила от судей меньше. Алина Загитова за свое выступление получила 226,53 балла. Это не самый лучший ее результат. Елизавета Туктамышева - 215,32 балла и для нее благодаря личному рекорду сезона в произвольной программе выступление в финале Гран-При получилось отменным. Так они и расположились на первом-втором местах по итогам своих выступлений.
Последней на лед в произвольной программе выходила 16-летняя Рика Кихира, которая допустила падение во время своего проката. Она лидировала по итогам короткой программы. И по итогам двух выступлений она - первая.
Кихира получила за свое выступление в произвольной программе 150,61 балла. И это - чистое первое место с суммой в 233,12 балла. Пятой стала еще одна россиянка Софья Самодурова, набравшая 204,33 балла за два своих выступления в Ванкувере.
Итог финала Гран-При: Кихира, Загитова, Туктамышева.