Итог финала Гран-При по фигурному катанию 2018: Японка Кихира выиграла финал Гран-При в Ванкувере, Загитова - вторая

СЕГОДНЯ 01:50 2018-12-09T02:09:32+03:00

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Алина Загитова стала второй в финале Гран-При 2018, японка Кихира - первая

В канадском Ванкувере завершилась произвольная программа в финале Гран-При по фигурному катанию среди женщин. Главной интригой после короткой программы было - кто же одержит победу в битве Алины Загитовой и Рики Кихиры.

По итогам двух выступлений Алина Загитова, допустившая недочеты в произвольной программе, получила от судей меньше. Алина Загитова за свое выступление получила 226,53 балла. Это не самый лучший ее результат. Елизавета Туктамышева - 215,32 балла и для нее благодаря личному рекорду сезона в произвольной программе выступление в финале Гран-При получилось отменным. Так они и расположились на первом-втором местах по итогам своих выступлений.

Последней на лед в произвольной программе выходила 16-летняя Рика Кихира, которая допустила падение во время своего проката. Она лидировала по итогам короткой программы. И по итогам двух выступлений она - первая.

Кихира получила за свое выступление в произвольной программе 150,61 балла. И это - чистое первое место с суммой в 233,12 балла. Пятой стала еще одна россиянка Софья Самодурова, набравшая 204,33 балла за два своих выступления в Ванкувере.

Итог финала Гран-При: Кихира, Загитова, Туктамышева.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию финала Гран-При.