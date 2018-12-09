На акции протеста во Франции вышли 125 тысяч человек

СЕГОДНЯ 01:59 2018-12-09T02:16:11+03:00

Массовые протесты в Париже не утихают с середины ноября Фото: REUTERS

Число задержанных возросло до 1 385, есть пострадавшие с обеих сторон

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В субботу, 8 декабря, на улицы городов Франции в общей сложности по всей стране вышли не менее 125 тысяч человек. Только в Париже субботняя акция протеста собрала около 10 тысяч участников.

Такие цифры в эфире национального телевидения назвал французский министр иностранных дел Кристоф Кастанер. По его словам, правоохранительные органы контролируют ситуацию, хоть обстановка остается предельно напряженной, особенно в столице страны.

По данным главы МВД, в стычках с полицией и беспорядках пострадали 118 протестующих, ранены 17 стражей порядка. К этому часу число задержанных возросло до 1 385 человек, передает телеканал BFMTV.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы требуют отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.

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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности).