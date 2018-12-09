На акции протеста во Франции вышли 125 тысяч человек
В субботу, 8 декабря, на улицы городов Франции в общей сложности по всей стране вышли не менее 125 тысяч человек. Только в Париже субботняя акция протеста собрала около 10 тысяч участников.
Такие цифры в эфире национального телевидения назвал французский министр иностранных дел Кристоф Кастанер. По его словам, правоохранительные органы контролируют ситуацию, хоть обстановка остается предельно напряженной, особенно в столице страны.
По данным главы МВД, в стычках с полицией и беспорядках пострадали 118 протестующих, ранены 17 стражей порядка. К этому часу число задержанных возросло до 1 385 человек, передает телеканал BFMTV.
Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы требуют отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.
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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности).
«Желтые жилеты» захватили центр Парижа.
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