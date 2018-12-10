Мадуро вновь заявил, что США готовят госпереворот в Венесуэле

10 Дек. 08:30 2018-12-10T08:30:08+03:00

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Переизбранный на второй срок президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь заявил о заговоре против него в Соединенных Штатах. Лидер Боливарианской республики сообщил, что американцы готовят в его стране государственный переворот.

«На сегодняшний день идёт и координируется Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и попытка совершить государственный переворот против демократического и свободного конституционного режима, который существует в нашей стране», - приводит его слова новостное агентство AVN.

Николас Мадуро пообещал в ближайшее время провести специальную пресс-конференцию, на которой он расскажет о «заговоре, исходящем из Белого дома».

Напомним, как писал сайт kp.ru, полгода назад, сразу после своей победы на президентских выборах, Мадуро объявил, что США хотят устроить в Венесуэле военный переворот.

А в ноябре американские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что в администрации Дональда Трампа рассматривается возможность внести Боливарианскую республику в список стран-спонсоров терроризма, что грозит Венесуэле новыми санкциями и ограничениями.

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