Мадуро вновь заявил, что США готовят госпереворот в Венесуэле
Переизбранный на второй срок президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь заявил о заговоре против него в Соединенных Штатах. Лидер Боливарианской республики сообщил, что американцы готовят в его стране государственный переворот.
«На сегодняшний день идёт и координируется Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и попытка совершить государственный переворот против демократического и свободного конституционного режима, который существует в нашей стране», - приводит его слова новостное агентство AVN.
Николас Мадуро пообещал в ближайшее время провести специальную пресс-конференцию, на которой он расскажет о «заговоре, исходящем из Белого дома».
Напомним, как писал сайт kp.ru, полгода назад, сразу после своей победы на президентских выборах, Мадуро объявил, что США хотят устроить в Венесуэле военный переворот.
А в ноябре американские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что в администрации Дональда Трампа рассматривается возможность внести Боливарианскую республику в список стран-спонсоров терроризма, что грозит Венесуэле новыми санкциями и ограничениями.
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