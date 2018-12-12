Символом 2018 года в Японии стал иероглиф "бедствие"

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-12T09:55:45+03:00

В 2018 году Япония столкнулась со множеством стихийных бедствий Фото: REUTERS

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Символом уходящего 2018 года в Японии стал иероглиф "вадзавай", который означает "бедствие", "беду" и "несчастье". Такое решение приняли сами жители островного государства, которые высказали свою позицию через общенациональный опрос.

Отмечается, что их выбор был обусловлен частыми стихийными бедствиями, обрушившимися на территорию страны в последние 12 месяцев.

Один из главных инициаторов проведения опросов на определение символа года, настоятель буддистского "Храма Чистой воды" Сэйхан Мори уже начертал "вадзавай" на листе традиционной японской бумаги. Торжественная церемония транслировалась в прямом эфире телеканала Nihon TV.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года на северном японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали более 40 человек. Многие жители региона до сих пор числятся пропавшими без вести.

Кроме того, на территорию страны обрушивались разрушительные тайфуны. В результате погибли несколько десятков человек, сотни пострадали.