Китайцы нам «завидуют»: вы, русские, молодцы - умеете жить. Часть 8

30 Янв. 2018 2018-01-30T01:32:04+03:00

И вот таких дворцов и церквей, построенных на потребу туристам, в китайской Русской слободе 35 штук! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

Продолжение. Начало в номерах «КП» за 22 - 27, 29 января с. г. и на сайте kp.ru.

НЕ ЗАКАДЫЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

Самое странное в Китае вовсе не кухня и не угроза поместить в желудок термоядерную бомбу. Что в тарелке? Рыба? Говядина? Крыса? Таракан? «Луговая куропатка» (так здесь называют лягушку-быка)?

Виктор Гусейнов и Владимир Ворсобин добрались до ХарбинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для страны, тысячелетиями терпевшей голод, где одно из приветствий: «ты ел сегодня?», не важно. Вкус один. Расслабься и ешь.

Самое странное - загадки в Китае… нет. (Слышу-слышу хохот китаистов.) Все вокруг знакомо. Я это уже видел. Но давно. В России.

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Особенно это чувствуется в старых домах Харбина. Мы сидим с руководителем исторической секции харбинского Русского клуба Сергеем Ереминым в старом ресторане, где на стенах желтеют дореволюционные фото наших артистов.

Пьем чудесный зеленый чай и слушаем истории русского Харбина. Как цвела наша Желтороссия. И как покатилось колесо истории назад…

- Это ресторан русского еврея, - говорит историк - В 20-е годы беглые белогвардейцы похитили его сына-скрипача. Талантливый был ребенок. Ежедневно отрезали по пальцу и присылали отцу в конверте пока тот не сошел с ума…

Потом сошел с ума весь Харбин. Именно здесь при «культурной революции» родилось движение хунвейбинов. И город красиво маршировал во славу Великого Ста… тьфу - Мао, сносил церкви, бил уцелевших врагов народа, империалистов (почему-то русских)… Наши старушки месяцами не рисковали выходить из домов...

Промышленная окраина ХарбинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А вот «оттепель». Дэн Сяопин объявляет НЭП по-китайски. Расцветает торговля с США.

- Получается, наши дороги разошлись недавно - на Тяньаньмэнь (площадь в Пекине, на которой в 1989 году танками подавили демонстрацию, требовавшую «китайской перестройки» по-горбачевски. - Ред.)? - спрашиваю Еремина.

- Да вы что! Они не сходились никогда, - удивляется он. - Китай - это нечто отдельное. Особое. До такой степени, что мы в русском землячестве долго спорили - можно ли стать для китайца сюнди. Это что-то вроде закадычного друга.

- Можно?

- Нет.

Высотная застройка городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О ЛЮБВИ К ПУТИНУ

Садимся в такси, где по-русски говорят только «хорошо» и «Путин». Это абсолютно не мешает светской беседе, похожей на программу «Время».

- Путин! - счастливо поет водитель.

- Путин-Путин, - киваем.

В такси по-русски говорят только «хорошо» и «Путин»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Путин хорошо? - аж крутится от радости китаец, испробовав все способы донести нам свою любовь.

- Хорошо-хорошо, - сурово поддакивает Гусейнов.

И так минут 30.

Ты быстро привыкаешь к всекитайской в Путина влюбленности. А потом начинаешь осознавать ее природу.

В китайском телевизоре Россия - дружеская, но чуть безбашенная страна. Образ, кстати, совпадающий с народным китайским представлением о русских.

- Русские - смелые, любят выпить, танцевать и драться, - не задумываясь выпалила китайская знакомая, когда я попросил ее описать таких, как Гусейнов.

Прозвище наше - «волосатики». Репутация хорошая - мы, оказывается, воины. Отвязные, как викинги.

Знакомая восхищенно показывает в телефоне ролики, на одном - русская бабушка тащит бревно, на другом - строитель, свесив ноги с 10-го этажа, прикуривает от строительного ковша…

И смотрит на меня выжидательно. Мол, а вы правда русские?

- Правда, - говорю. - Но сегодня драться не будем. Лень. Да и трезвые мы.

Примерно с таким же любопытством китайцы наблюдают, как бодается Москва с Вашингтоном, как летают русские ракеты по Сирии. И потому (шепотом говорили мне китайцы) Путин круче нашего Председателя. Наш, мол, мастер китайской дипломатии (это когда на словах против империализма США, а на деле Пекин трещит от понаехавших янки, а Вашингтон - главный экономический партнер). Ваш, говорят, смелее, мужественнее. И потому в Китае его уважают искренно.

Русская слободаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК РУСЬ ПОСТРОИЛИ

Наши харбинские друзья очень советовали съездить в Русскую слободу. И в этом чувствовался подвох.

- Зачем этот китч с матрешками? - сопротивляемся.

- Чтобы Китай понять, - улыбаются…

Сначала за окном проносились небоскребы, потом - памятники, потом - заборы, потом - коптящие трубы…

И тут бац - Россия.

По крайней мере ее хозяин вложил $500 миллионов, чтобы мы так подумали. Деревянные домики, увешанные для гарантии целыми гроздьями наших триколоров. Рабочий с пушкой искусственного снега. Церквушка до того хорошенькая-прехорошенькая, что зубы ноют. Ну не бывает такой сахарной красоты! (Кажется, я ее видел на новогодней открытке. Нарисованной.)

Рабочий с пушкой искусственного снегаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впереди - точная копия Павловского дворца с залами для бальных танцев, зеркалами и гобеленами. За ним еще 35 скопированных дворцов и церквей…

Посреди Кремля горка, откуда на лыжах и тюбингах летят китайские детишки. В магазинах - янтарь, матрешки, золото.

Точная копия Павловского дворца с залами для бальных танцевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Памятник Пушкину. И деревянный Николаевский собор, когда-то стоявший в центре Харбина, но взорванный при «культурной революции».

Церквушка до того хорошенькая-прехорошенькая, что зубы ноютФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Китай давил.

Ну что может сделать русский, глядя на эти красоты? Пасть в китайские ноги и в сотый раз возопить: «Почему мы так не умеем?!»

Ни коем случае. Ты успокаиваешься. В голове оживает калькулятор - 500 тысяч туристов в год, в планах - миллион, деньги бешеные. И вот он, спасительный ответ - это все лишь бизнес-проект.

Памятник ПушкинуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нет. Все это построено благодаря любви. Ну и, конечно, компартии Китая.

А начиналось все так…

разница привычек

...Однажды директор обыкновенной строительной фирмы купил землю, чтобы построить домик на старость.

И узнал об этом один китайский чиновник-коммунист.

- Красивое место, - сказал он. - Построй здесь что-то полезное. Придумай что-нибудь.

- А что придумать? - спросил бизнесмен у коммуниста, ослушаться которого ему не приходило в голову.

Выросли как грибы муляжи Руси ВеликойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А что ты любишь? - спрашивает чиновник с конфуцианской мудростью.

Тяжко задумался бизнесмен, потому что любовь его была самая что ни на есть харбинская. К России. Да и фирма его продавала русским башенные краны.

И решил он построить разрушенный Мао Цзэдуном Николаевский собор. Поехал в Петербург, нашел чертежи и собора и иконостаса и быстро построил храм заново.

Николаевский соборФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А я ему и говорю, - рассказывает нам директор Русской слободы Ло Мяо. - Туристы поедут, им же нужно где-то есть.

Построили ресторан. Туристов стало больше. Появились гостиницы. Выросли как грибы муляжи Руси Великой, их расписали русские художники.

Скоро количество туристов перевалило за полмиллиона. А дохода от проекта никакого - все деньги идут на развитие.

- Нужно просто потерпеть, - объясняет нам Ло Мяо. - Мы, китайцы, умеем терпеть.

- А кто не умеет? - хмуримся.

- Есть у нас в России партнеры, - прячет глаза Ло. - Они у нас покупают очень дорогие краны, которые работают при морозе в минус 25. Они нас спрашивают, могут ли они работать при минус 40? Мы удивляемся - зачем? Почему вы не экономите и не работаете летом? У нас летом стройплощадка сутками работает!

- Летом мы в отпуск, на море... - машинально говорю я.

Русское танцевальное шоуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мы знаем, - вздыхает Мяо. - Мы здесь много обсуждаем привычки русских. И понять не можем. У китайцев есть недостаток - мы всю жизнь работаем, а отдыхаем когда получится. Вы, русские, молодцы - умеете жить…

Продолжение следует.

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