2018-12-12T14:29:57+03:00
Общество

Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестра

Россияне вот уже пятый день не могут вернуться обратно
Сакина НУРИЕВА
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Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестраРостуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестраФото: СОЦСЕТИ
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Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из единого федерального реестра туроператоров. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река" и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: ООО "Тревел Дизайнерс" , ООО "Геркулес трэвел", - сказано в приказе.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что “Жемчужная река” продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.

Несколько недель назад клиенты туроператора отправились на остров Хайнань. Вот уже пятый день россияне не могут вернуться домой из-за отсутствующих обратных билетов. В настоящее время на острове находится 1533 туриста.

Впоследствии гражданам удалось поговорить с российским консулом. Им сообщили, что они смогут вернуться домой 13 или 14 декабря.

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