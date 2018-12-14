2018-12-14T07:50:05+03:00
В мире

Евросоюз выступил против санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе

Большинство стран ЕС считают ограничительные меры контрпродуктивными
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливеЕвросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз в своем заявлении по итогам прошедшего в Брюсселе саммита не стал настаивать на введение новых санкций против России. Как выяснилось, большинство стран-членов сообщества выступили против введения ограничительных мер в отношении РФ из-за инцидента в Керченском проливе, считая их контрпродуктивными.

В то же время в заявлении говорится о «крайней обеспокоенности» в связи с ситуацией, которая сложилась в Керченском проливе и Азовском море. При этом, по мнению большинства европейских стран, «необходимо добиться снижения эскалации» в регионе и решить «вопрос с длительным досмотром судов», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий день сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной, а также находившихся на их борту моряков.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией» Киева. Однако Запад сразу встал на сторону украинских властей. Так, постпред США при ООН Никки Хейли назвала действия России «нарушением международного права».

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Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности)

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