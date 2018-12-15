2018-12-15T03:19:29+03:00
Политика

Глава МИД Канады: Дело финдиректора Huawei должно оставаться вне политики

Об этом Христя Фриланд заявила после переговоров с госсекретарем США и шефом Пентагона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в ВашингтонеМинистр иностранных дел Канады Христя Фриланд и госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в ВашингтонеФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Ванкувере по запросу Соединенных Штатов, должно оставаться вне политики.

Об этом она сказала журналистам в Вашингтоне после встречи глав внешнеполитических ведомств и министров обороны США и Канады в формате «2+2».

«Мы все согласны, что самое важное, что мы можем сделать, - это придерживаться принципа верховенства права, добиваться уважения к праву на должное отправление судопроизводства и того, чтобы нынешний судебный процесс в Китае оставался вне политики», - приводит слова Христи Фриланд РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мэн Ваньчжоу – председатель правления, финансовый директор и дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei. Женщину арестовали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Позже стало известно, что ее отпустили из-под стражи под залог.

Через некоторое время после ареста китаянки в Канаде власти КНР объявили о задержании двух канадцев по подозрению в неких действиях, угрожающих национальной безопасности Китая.

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