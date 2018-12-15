Пушков рассказал, как Порошенко может сорвать президентские выборы

15 Дек. 03:39 2018-12-15T03:55:04+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал два наиболее вероятных сценария действий президента Украины Петра Порошенко, с помощью которых тот мог бы добиться отмены назначенных на конец марта выборов нового главы государства.

Российский сенатор напомнил, что претендующая на президентское кресло лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер страны Юлия Тимошенко еще летом предупреждала, что Порошенко, дабы остаться у власти, может «инициировать начало большой войны».

«Тимошенко еще в июле предупреждала: Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов. Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для «демократической победы» в условиях предвоенной информационной лихорадки», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

«Он разыгрывает обе партии», - добавил член Совфеда.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 ноября в десяти украинских областях было на месяц введено военное положение. Эксперт пояснил «Комсомолке», что это значит: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов.

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