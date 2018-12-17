17 Дек. 11:50 2018-12-17T17:17:54+03:00

Выход США из РСМД не изменит задачи России по стратегическому ядерному сдерживанию Фото: REUTERS

По мнению генерала-полковника Сергея Каракаева, задачи России по стратегическому сдерживанию не претерпят изменений

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Предстоящий выход США из договора РСМД принципиально не изменит политику России по стратегическому ядерному сдерживанию. Командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что разработан целый ряд мер, которые позволят снизить эффективность системы ПРО США.

Вдаваться в детали генерал не стал, отметив, что речь идет о современном боевом и технологичном оборудовании.

- Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью, - цитирует сайт телеканала «Звезда» слова командующего.

В панах продолжить развивать научно-технический задел по варьированию траекторно-баллистических возможностей МБР.

В военном ведомстве отмечают, что действия Вашингтона никак не способствуют глобальной безопасности, а все обвинения, которые звучат в адрес России об имеющихся нарушениях договора не подкреплены фактами. При этом мы видим в Европе на объектах ПРО установки МК-41, разработанные для пусков крылатых ракет типа Tomahawk.

Выход США из договора не останется без внимания, заявил Владимир Путин. По словам президента, России есть что ответить на этот случай.

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.