2018-12-17T17:17:54+03:00
Политика

Командующий РВСН рассказал, что ждет мир после выхода США из договора РСМД

По мнению генерала-полковника Сергея Каракаева, задачи России по стратегическому сдерживанию не претерпят изменений
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments7
Выход США из РСМД не изменит задачи России по стратегическому ядерному сдерживаниюВыход США из РСМД не изменит задачи России по стратегическому ядерному сдерживаниюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Предстоящий выход США из договора РСМД принципиально не изменит политику России по стратегическому ядерному сдерживанию. Командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что разработан целый ряд мер, которые позволят снизить эффективность системы ПРО США.

Вдаваться в детали генерал не стал, отметив, что речь идет о современном боевом и технологичном оборудовании.

- Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью, - цитирует сайт телеканала «Звезда» слова командующего.

В панах продолжить развивать научно-технический задел по варьированию траекторно-баллистических возможностей МБР.

В военном ведомстве отмечают, что действия Вашингтона никак не способствуют глобальной безопасности, а все обвинения, которые звучат в адрес России об имеющихся нарушениях договора не подкреплены фактами. При этом мы видим в Европе на объектах ПРО установки МК-41, разработанные для пусков крылатых ракет типа Tomahawk.

Выход США из договора не останется без внимания, заявил Владимир Путин. По словам президента, России есть что ответить на этот случай.

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза